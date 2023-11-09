Похищенного отца форварда «Ливерпуля» Диаса освободили

Повстанческая группировка «Армия национального освобождения» (АНО) освободила отца нападающего «Ливерпуль» Луиса Диаса, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Родителей форварда похитили 29 октября в Колумбии, когда они остановились на заправке. Позднее правоохранительным органам удалось освободить мать футболиста.

7 ноября похитители отца Диаса заявили, что военные действия усложняют освобождение отца футболиста.

5 октября Диас впервые после похищения родителей вышел на поле в матче с «Лутон Таун». В этом матче футболист отметился забитым мячом. Затем он продемонстрировал футболку с надписью «Освободите моего папу».