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Сегодня, 19:27

Похищенного отца форварда «Ливерпуля» Диаса освободили

Виктория Кравченко
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Повстанческая группировка «Армия национального освобождения» (АНО) освободила отца нападающего «Ливерпуль» Луиса Диаса, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Родителей форварда похитили 29 октября в Колумбии, когда они остановились на заправке. Позднее правоохранительным органам удалось освободить мать футболиста.

7 ноября похитители отца Диаса заявили, что военные действия усложняют освобождение отца футболиста.

5 октября Диас впервые после похищения родителей вышел на поле в матче с «Лутон Таун». В этом матче футболист отметился забитым мячом. Затем он продемонстрировал футболку с надписью «Освободите моего папу».

Источник: https://tass.ru/sport/19247159
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