Пол Мерсон объяснил ничью в матче «Арсенала» с «Ньюкаслом»

Экс-игрок «Арсенала» Пол Мерсон отреагировал на ничейный матч лондонцев против «Ньюкасла» (0:0).

«Челси» тоже сталкивается с такими проблемами, их соперники играют в закрытый футбол, поэтому Ромелу Лукаку больше не в этой команде. «Арсенал» тоже столкнулся с этим, подобное случается с топ-клубами. «Ньюкасл» просто не дал пространства для создания моментов", — сказал Мерсон в эфире Sky Sports.