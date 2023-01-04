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Сегодня, 11:46

Пол Мерсон объяснил ничью в матче «Арсенала» с «Ньюкаслом»

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Арсенала» Пол Мерсон отреагировал на ничейный матч лондонцев против «Ньюкасла» (0:0).

«Челси» тоже сталкивается с такими проблемами, их соперники играют в закрытый футбол, поэтому Ромелу Лукаку больше не в этой команде. «Арсенал» тоже столкнулся с этим, подобное случается с топ-клубами. «Ньюкасл» просто не дал пространства для создания моментов", — сказал Мерсон в эфире Sky Sports.

«Арсенал» набрал 44 очка и лидирует в турнирной таблице АПЛ. У идующего вторым «Манчестер Сити» 36 очков.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ньюкасл Юнайтед
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