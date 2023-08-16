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Сегодня, 21:43

Пол Мерсон оценил перспективы «Челси» после трансфера Кайседо

Алина Савинова
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Футбольный аналитик Пол Мерсон считает, что приобретение «Челси» Мойсеса Кайседо даст команде преимущество над «Ливерпулем» в борьбе за место в четверке в АПЛ.

«Челси» уже выглядит в сто раз лучше, чем в прошлом сезоне, и с присоединением к ним Мойсеса Кайседо они финишируют в первой четверке вместо «Ливерпуля», — заявил Мерсон.

Кайседо перешел в «Челси» из «Брайтона» в августе этого года. Соглашение с 21-летним игроком рассчитано на 8 лет с опцией продления еще на один сезон.

По итогам прошлого сезона «Ливерпуль» занял 5-е место в турнирной таблице АПЛ, «Челси» — двенадцатое.

Источник: https://www.liverpool.com/liverpool-fc-news/features/merson-liverpool-chelsea-prediction-caicedo-27532632
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Челси
Мойсес Кайседо
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 Ман. Сити 1 1 0 0 3-0 3
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 Фулхэм 1 1 0 0 1-0 3
6
 Ньюкасл 1 1 0 0 5-1 3
7
 Кр. Пэлас 1 1 0 0 1-0 3
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 Тоттенхэм 1 0 1 0 2-2 1
9
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
10
 Ливерпуль 1 0 1 0 1-1 1
11
 Вест Хэм 1 0 1 0 1-1 1
12
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
13
 Челси 1 0 1 0 1-1 1
14
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
15
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-1 0
16
 Шеффилд Юн. 1 0 0 1 0-1 0
17
 Нот. Форест 1 0 0 1 1-2 0
18
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
19
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
20
 Астон Вилла 1 0 0 1 1-5 0
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18.08 21:45
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
 - : -
19.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
19.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 - : -
19.08 17:00
Лутон Таун – Бернли
 - : -
19.08 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
19.08 19:30
Тоттенхэм – МЮ
 - : -
19.08 22:00
Ман. Сити – Ньюкасл
 - : -
20.08 16:00
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
20.08 18:30
Вест Хэм – Челси
 - : -
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