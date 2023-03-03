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Сегодня, 15:32

Пол Мерсон поделился ожиданиями от матча «МЮ» с «Ливерпулем»

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон считает, что «Манчестер Юнайтед» сохранит чемпионские амбиции, если в ближайшем матче обыграет «Ливерпуль».

«Если «Манчестер Юнайтед» обыграет «Ливерпуль», команда останется в чемпионской гонке. Для «Ливерпуля» эта победа тоже будет важнейшей, ведь тогда команда приблизится к четвертому месту», — цитирует Мерсона Sky Sports.

Матч «Ливерпуль» — «МЮ» состоится 5 марта. Начало — в 19.30 мск.

На данный момент мерсисайдцы занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков. «МЮ» идут на 3-й строчке с 49 очками.

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