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Сегодня, 08:22

Пол Мерсон похвалил «Арсенал» за игру с «Ливерпулем» в матче АПЛ

Алина Савинова

Бывший футболист «Арсенала» и эксперт Sky Sports Пол Мерсон был впечатлен игрой лондонского клуба в матче 10-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (3:2).

«Думаю, они были выдающимися. Они начали очень хорошо, быстро вышли из блоков и забили первый гол. Управление игрой «Арсенала» было феноменальным. Я был так впечатлен тем, что они лидируют в лиге. Им просто нужно продолжать делать то, что они делают.

Я, честно говоря, думал, что это будет более сложная игра, чем с «Тоттенхэмом», но они прошли через это. Это еще одна галочка в копилку", — приводит Sky Sports слова Мерсона.

Также он поделился мнением о чемпионстве «Арсенала» в АПЛ.

«Кто знает, что может случиться? Каждый из футболистов играет с большой уверенностью. Они начали очень хорошо, и им предстоит пройти долгий путь. Они сыграли с тремя большими командами, проиграли «Юнайтед», но победили «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», так что я не могу достаточно высоко отзываться об этой команде, к тому же она молодая», — добавил британец.

«Арсенал» набрал 24 очка и стал лидером в турнирной таблице АПЛ, обойдя «Манчестер Сити».

Источник: https://www.skysports.com/football/news/32461/12716914/arsenal-are-mikel-artetas-side-premier-league-title-contenders
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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