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Сегодня, 06:47

Мерсон — о «Челси»: «Команда только выиграла ЛЧ, а потом как в фильме «Люди в черном»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон прокомментировал последние результаты «Челси».

«У «Челси» было много замечательных молодых игроков, которых они воспитали, и команда, которая только что выиграла Лигу чемпионов — и вот теперь, глядя на это, думаешь: «Как это произошло?» Как в фильме «Люди в черном» — кто-то щелкнул ручкой, и вы думаете: «А что случилось?» Маурисио Почеттино сделает все как надо, потому что он хороший тренер, — но это будет непросто», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

«Челси» с 4 очками занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ-2023/24. Команда выиграла Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. В финале они обыграли «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

В марте 2022 года Роман Абрамович выставил на продажу лондонский клуб, которым владел с 2003 года. Новым владельцем «синих» стал американец Тодд Боэли.

Деклан Райс, Неймар, Джуд Беллингем. Главные цифры трансферного окна: Саудовская Аравия изменила правила рынка, «Челси» снова тратит больше всех

Футбол
ФК Челси
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
2
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
3
 Ливерпуль 4 3 1 0 9-3 10
4
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
5
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
6
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
8
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
9
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
10
 Астон Вилла 4 2 0 2 8-9 6
11
 МЮ 4 2 0 2 5-7 6
12
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
13
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
14
 Ньюкасл 4 1 0 3 7-7 3
15
 Вулверхэмптон 4 1 0 3 4-8 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
18
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.09 14:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 - : -
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 - : -
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 - : -
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
16.09 19:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
17.09 16:00
Борнмут – Челси
 - : -
17.09 18:30
Ньюкасл – Брентфорд
 - : -
18.09 21:45
Нот. Форест – Бернли
 - : -
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