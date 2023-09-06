Мерсон — о «Челси»: «Команда только выиграла ЛЧ, а потом как в фильме «Люди в черном»

Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон прокомментировал последние результаты «Челси».

«У «Челси» было много замечательных молодых игроков, которых они воспитали, и команда, которая только что выиграла Лигу чемпионов — и вот теперь, глядя на это, думаешь: «Как это произошло?» Как в фильме «Люди в черном» — кто-то щелкнул ручкой, и вы думаете: «А что случилось?» Маурисио Почеттино сделает все как надо, потому что он хороший тренер, — но это будет непросто», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

«Челси» с 4 очками занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ-2023/24. Команда выиграла Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. В финале они обыграли «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

В марте 2022 года Роман Абрамович выставил на продажу лондонский клуб, которым владел с 2003 года. Новым владельцем «синих» стал американец Тодд Боэли.