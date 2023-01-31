Пол Мерсон рассказал, почему «Манчестер Юнайтед» обратил внимание на Забитцера

Сегодня, 17:30
Экс-игрок сборной Англии Пол Мерсон рассказал, что думает о возможном переходе полузащитника «Баварии» Марселя Забитцера в «Манчестер Юнайтед».
Бывший футболист считает, что Забитцер не вписался в мюнхенский клуб.
«Сейчас «Манчестер Юнайтед» в панике. 1 января к игроку не было никакого интереса, а теперь настоящая паника вокруг него. Эриксен только получил травму, и это паника. Этого парня не было в поле зрения до этой ситуации», — цитирует Мерсона Sky Sports.
Забитцер перешел в «Баварию» летом 2021 года из «Лейпцига». Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего хавбека в 20 миллионов евро.
В текущем сезоне игрок отметился 1 голом и 1 результативной передачей в 24 матчах за «Баварию» во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования