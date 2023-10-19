Пол Мерсон: «Челси» способен обыграть кого угодно»

Футбольный эксперт Пол Мерсон оценил шансы «Челси» на победу в матче 9-го тура АПЛ с «Арсеналом».

«Учитывая положение «Челси» в лиге, некоторым командам не хотелось бы играть с ними, потому что в своей лучшей форме они могут обыграть кого угодно, а когда Рахим Стерлинг играет так, как в матче с «Бернли», выстоять против них тем более сложно. Команда Почеттино может одержать победу, но это также важная игра и для «Арсенала». Если канониры выиграют этот матч, я буду видеть в них серьезных игроков, основных претендентов на победу в АПЛ», — цитирует Мерсона Sky Sports.

Матч между «Челси» и «Арсеналом» состоится 21 октября. Начало — в 19.30 по московскому времени. После восьми туров канониры занимают 2-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 20 очков. Синие с 11 очками идут на 11-м месте.