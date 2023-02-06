Пол Мерсон сомневается в надобности «Челси» выпускать Мудрика на поле

Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон оценил игру украинского полузащитника «Челси» Михаила Мудрика в матче против «Фулхэма» (0:0).

«Если он чувствовал себя неважно, то нужно дать ему еще один шанс. И если с ним не все хорошо, то не нужно было его выпускать. В прошедшем матче у него тоже были проблемы. Лучше бы на поле появился кто-то другой», — цитирует Мерсона Daily Post.

В матче против «Фулхэма» украинец вышел в основном составе, но был заменен после первого тайма.

Трансфер Мудрика обошелся «Челси» в 70 миллионов евро. Контракт игрока с лондонцами рассчитан до 2031 года.