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Сегодня, 08:32

Мерсон: «Манчестер Сити» — команда с другой планеты»

Виктория Кравченко
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Футбольный аналитик Пол Мерсон рассказал, что думает об игре «Манчестер Сити» в последних поединках.

«Когда «Манчестер Сити» играет в свой футбол, то эта команда сильнее всех на голову. Вряд ли кто-то сможет соперничать с ними, когда они в форме. «Сити» обыграл «Арсенал», не дав им показать свой футбол. Не стану ругать «канониров», поскольку никто не может тягаться с «Сити». Это команда с другой планеты», — цитирует эксперта Sky Sports.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на два балла.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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