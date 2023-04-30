Мерсон: «Манчестер Сити» — команда с другой планеты»

Футбольный аналитик Пол Мерсон рассказал, что думает об игре «Манчестер Сити» в последних поединках.

«Когда «Манчестер Сити» играет в свой футбол, то эта команда сильнее всех на голову. Вряд ли кто-то сможет соперничать с ними, когда они в форме. «Сити» обыграл «Арсенал», не дав им показать свой футбол. Не стану ругать «канониров», поскольку никто не может тягаться с «Сити». Это команда с другой планеты», — цитирует эксперта Sky Sports.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на два балла.