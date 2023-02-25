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Сегодня, 20:37

Мерсон: «У «Ливерпуля» безногая полузащита. Нужно что-то менять»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной Англии Пол Мерсон высказался об игре футболистов «Ливерпуля».

«Я думаю, что сейчас Юрген Клопп хочет, чтобы «Ливерпуль» играл как 2-3 года назад. На данный момент они не могут этого сделать. Их полузащита безногая. Сколько лет Модричу, 37? Он проходил ее как нож сквозь масло. Такого не должно происходить. Клопп — отличный тренер, не поймите меня неправильно. Но иногда, если ты делаешь одно и то же, получаешь тот же результат. Нужно что-то менять. Против них стало легко играть, а это не очень хороший знак», — приводит слова Мерсона Football Daily.

«Ливерпуль» располагается на 8-м месте, набрав 35 очков за 22 игры.

Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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