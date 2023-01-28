Пол Митчелл может стать новым спортивным директором «Ливерпуля»

Спортивный директор «Монако» Пол Митчелл может перейти на аналогичную должность в «Ливерпуль», сообщает Liverpool Echo.

«Ливерпуль» был вынужден начать поиски нового спортивного директора после того, как Джулиан Уорд принял решение покинуть свой пост.

При этом сам Уорд трудится спортивным директором только с мая 2022, когда он заступил на место Майкла Эдвардса, заместителем которого он ранее был.

Занять место Уорда может Митчелл, который поработал в «МК Донс», «Саутгемптоне», «Тоттенхэме» и «Лейпциге», а с 2020 года трудится в «Монако».