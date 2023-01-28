Пол Митчелл может стать новым спортивным директором «Ливерпуля»

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Спортивный директор «Монако» Пол Митчелл может перейти на аналогичную должность в «Ливерпуль», сообщает Liverpool Echo.
«Ливерпуль» был вынужден начать поиски нового спортивного директора после того, как Джулиан Уорд принял решение покинуть свой пост.
При этом сам Уорд трудится спортивным директором только с мая 2022, когда он заступил на место Майкла Эдвардса, заместителем которого он ранее был.
Занять место Уорда может Митчелл, который поработал в «МК Донс», «Саутгемптоне», «Тоттенхэме» и «Лейпциге», а с 2020 года трудится в «Монако».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования