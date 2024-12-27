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Робинсон — о незабитом пенальти Холанна: «Плохой пенальти, но и хороший сейв»

Евгений Козинов
Корреспондент
Эрлин Холанн не забил пенальти Джордану Пикфорду.
Фото Reuters
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Бывший вратарь сборной Англии Пол Робинсон прокомментировал незабитый нападающим «Манчестер Сити» Эрлином Холанном пенальти в матче 18-го тура АПЛ против «Эвертона» (1:1).

«Пикфорд хорош в оказании давления на нападающих. Холанн, должно быть, почувствовал это давление. Это был приличный сейв, но и очень плохой пенальти. Он не развернул мяч так, как должен был. Плохой пенальти, но и хороший сейв», — цитирует BBC Робинсона.

На 53-й минуте норвежец не смог забить голкиперу «ирисок» Джордану Пикфорду с одиннадцатиметровой отметки.

Эрлин Холанн (слева) и&nbsp;Джордан Пикфорд. «МЮ» пропустил прямым ударом с углового, у «Челси» шок, Холанн не забил пенальти. И только у «Ливерпуля» все замечательно

Джордан Пикфорд
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
Пол Робинсон
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