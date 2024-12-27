Робинсон — о незабитом пенальти Холанна: «Плохой пенальти, но и хороший сейв»

Бывший вратарь сборной Англии Пол Робинсон прокомментировал незабитый нападающим «Манчестер Сити» Эрлином Холанном пенальти в матче 18-го тура АПЛ против «Эвертона» (1:1).

«Пикфорд хорош в оказании давления на нападающих. Холанн, должно быть, почувствовал это давление. Это был приличный сейв, но и очень плохой пенальти. Он не развернул мяч так, как должен был. Плохой пенальти, но и хороший сейв», — цитирует BBC Робинсона.

На 53-й минуте норвежец не смог забить голкиперу «ирисок» Джордану Пикфорду с одиннадцатиметровой отметки.