Полиция отреагировала на заявление о плевке в полузащитника «Бернли» Межбри

Полиция расследует заявление о плевке в полузащитника «Бернли» Ханнибала Межбри во время второго тайма домашнего матча чемпионата Англии против «Лидса» (2:0).

22-летний тунисец вышел на замену на 83-й минуте.

В полиции графства Ланкашир заявили, что им известно о предполагаемом инциденте с участием игрока «Бернли».

«Бернли» также признал факт инцидента и подтвердил, что сотрудничает с правоохранительным органом, чтобы установить, что произошло. «Лидсу» тоже известно об этом.

Собственную проверку инцидента проводит и Футбольная ассоциация Англии.

Межбри играет за «Бернли» с августа 2024 года. В сезоне-2025/26 в восьми матчах он не отметился результативными действиями.