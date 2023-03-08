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Сегодня, 14:51

Полиция заинтересовалась видео из бара с защитником «Манчестер Сити» Уокером

Виталий Косик
Корреспондент
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Британская полиция начала проводить проверку относительно появившегося в интернете видео с защитником «Манчестер Сити» Кайлом Уокером, сообщает The Sun.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео, на котором защитник в пьяном состоянии посетил бар, где снимал с себя штаны, вызывающе танцевал и приставал к девушкам, у одной из которых он потрогал грудь.

Также сообщается, что несмотря на ситуацию, Уокер в среду присутствовал на тренировке «Сити». Отмечается, что клуб не собирается принимать меры в отношении 32-летнего женатого футболиста.

Кайл Уокер
Футбол
ФК Манчестер Сити
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