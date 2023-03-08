Полиция заинтересовалась видео из бара с защитником «Манчестер Сити» Уокером

Британская полиция начала проводить проверку относительно появившегося в интернете видео с защитником «Манчестер Сити» Кайлом Уокером, сообщает The Sun.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео, на котором защитник в пьяном состоянии посетил бар, где снимал с себя штаны, вызывающе танцевал и приставал к девушкам, у одной из которых он потрогал грудь.

Также сообщается, что несмотря на ситуацию, Уокер в среду присутствовал на тренировке «Сити». Отмечается, что клуб не собирается принимать меры в отношении 32-летнего женатого футболиста.