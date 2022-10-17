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Сегодня, 12:23

Глеб считает, что золотые медали чемпионата Англии разыграют между собой «Арсенал» и «Манчестер Сити»

Руслан Минаев

Бывший футболист «Арсенала» Александр Глеб поделился мнением о лидерстве «канониров» в текущем сезоне чемпионата Англии.

«Конечно, здорово, что руководство клуба дало Артете карт-бланш, все это время ждали и верили, это дает свои плоды сейчас. Молодая, быстрая, техничная команда сейчас показывает красивый и результативный футбол на эмоциях и на кураже. Мне кажется, в этом сезоне «Арсенал» и «Манчестер Сити» будут бороться за чемпионство», — цитирует Глеба Metaratings.ru.

В этом сезоне АПЛ лидирует «Арсенал» с 27 очками. Следом расположились «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» (по 23 очка). У «Челси», который идет четвертым, 19 очков. На пятой строчке — «Манчестер Юнайтед».

Источник: https://metaratings.ru/news/aleksandr-gleb-v-etom-sezone-arsenal-i-manchester-siti-budut-borotsya-za-chempionstvo-v-apl-1387489/
Александр Глеб
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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