Глеб считает, что золотые медали чемпионата Англии разыграют между собой «Арсенал» и «Манчестер Сити»

Бывший футболист «Арсенала» Александр Глеб поделился мнением о лидерстве «канониров» в текущем сезоне чемпионата Англии.

«Конечно, здорово, что руководство клуба дало Артете карт-бланш, все это время ждали и верили, это дает свои плоды сейчас. Молодая, быстрая, техничная команда сейчас показывает красивый и результативный футбол на эмоциях и на кураже. Мне кажется, в этом сезоне «Арсенал» и «Манчестер Сити» будут бороться за чемпионство», — цитирует Глеба Metaratings.ru.

В этом сезоне АПЛ лидирует «Арсенал» с 27 очками. Следом расположились «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» (по 23 очка). У «Челси», который идет четвертым, 19 очков. На пятой строчке — «Манчестер Юнайтед».