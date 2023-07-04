Полузащитник «Арсенала» Локонга: «Я хочу уйти туда, где смогу играть»

Полузащитник «Арсенала» Альбер-Мбойо Локонга заявил о своем желании уехать в команду, в которой ему предоставят игровое время.

«Как вижу свое будущее? Я не знаю, я постараюсь уйти туда, где смогу играть. Это самое главное — иметь возможность играть матч за матчем», — приводит слова игрока Sky Sports.

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист входит в число игроков, с которыми «Арсенал» готов расстаться.

Локонга перешел в английский клуб из «Андерлехт» летом 2021 года, контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. Сезон-2022/23 он начинал в «Арсенале» и провел 15 матчей во всех турнирах. Зимой 2023 Локонга был отдан в аренду в «Кристал Пэлас», в составе которого сыграл 9 матчей и не отличился результативными действиями.