Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака отметился результативной передачей в матче 14-го тура АПЛ против «Ноттингем Форест» (1:0, первый тайм).

Таким образом, хавбек в возрасте 21 года и 55 дней стал третьим в списке самых молодых авторов 20 результативных передач в истории АПЛ. Он обошел Райан Гиггза (21 год 74 дня) и Трента Александера-Арнольда (21 год и 80 дней).

Впереди идут только Сеск Фабрегас (19 лет и 352 дня) и Уэйн Руни (20 лет и 300 дней).