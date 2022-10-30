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Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака отметился результативной передачей в матче 14-го тура АПЛ против «Ноттингем Форест» (1:0, первый тайм).
Таким образом, хавбек в возрасте 21 года и 55 дней стал третьим в списке самых молодых авторов 20 результативных передач в истории АПЛ. Он обошел Райан Гиггза (21 год 74 дня) и Трента Александера-Арнольда (21 год и 80 дней).
Впереди идут только Сеск Фабрегас (19 лет и 352 дня) и Уэйн Руни (20 лет и 300 дней).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования