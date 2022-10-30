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Сегодня, 17:53

Сака — третий самый молодой автор 20 ассистов в АПЛ. Впереди — Фабрегас и Руни

Сака стал третьим самым молодым автором 20 ассистов в АПЛ
Руслан Минаев
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Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака отметился результативной передачей в матче 14-го тура АПЛ против «Ноттингем Форест» (1:0, первый тайм).

Таким образом, хавбек в возрасте 21 года и 55 дней стал третьим в списке самых молодых авторов 20 результативных передач в истории АПЛ. Он обошел Райан Гиггза (21 год 74 дня) и Трента Александера-Арнольда (21 год и 80 дней).

Впереди идут только Сеск Фабрегас (19 лет и 352 дня) и Уэйн Руни (20 лет и 300 дней).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
ФК Арсенал (Лондон)
0
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