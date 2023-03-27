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Смит-Роу: «Я отчаянно хочу играть и быть частью этого «Арсенала»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Арсенала» Эмиль Смит-Роу поделился мнением о своей роли в составе клуба в этом сезоне.

«Я отчаянно хочу играть, команда выступает действительно здорово, и я хочу быть частью этого. Я должен быть готов, когда буду нужен тренеру. Поэтому стараюсь работать на максимум, чтобы быть готовым, когда появится шанс», — сказал хавбек The Athletic.

В этом сезоне Смит-Роу провел 8 матчей за канониров в чемпионате и сделал одну результативную передачу. В прошлом розыгрыше 22-летний англичанин забил 10 голов и отдал две передачи в 33 играх АПЛ.

ФК Арсенал (Лондон)
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