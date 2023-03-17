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Сегодня, 17:59

Букайо Сака: «После сезона я запрусь в своей комнате и буду спать до конца лета»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака рассказал о своих планах в предстоящее межсезонье. Хавбек отметил, что несмотря на плотный график, в психологическом плане чувствует себя хорошо.

«Если я бы я спросил себя, когда был моложе, где бы я хотел быть, то «На поле, играя за «Арсенал» каждую неделю на самом высоком уровне» было бы подходящим вариантом. Так что я счастлив. Я просто хочу доиграть сезон до конца, а затем запереться в своей комнате и спать до конца лета», — цитирует игрока ESPN.

21-летний англичанин в этом сезоне провел 37 матчей за клуб, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.

Сака попал в список сборной Англии на предстоящие отборочные матчи к Евро-2024.

ФК Арсенал (Лондон)
Букайо Сака
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