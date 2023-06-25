Полузащитник «Арсенала» Партей отклонил предложения от клубов из Саудовской Аравии

Полузащитник «Арсенала» Томас Партей отказался продолжать карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 30-летний ганец отклонил несколько предложений от саудовских клубов. Футболист рассчитывает продолжить играть в Европе, даже если «Арсенал» продаст его этим летом.

Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Ювентус».

В сезоне-2022/23 Партей забил 3 гола в 40 матчах за «Арсенал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 35 миллионов евро.