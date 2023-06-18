Смит-Роу: «Это был самый тяжелый сезон в моей карьере»

Полузащитник «Арсенала» Эмиль Смит-Роу высказался о небольшом количестве игровой практики в сезоне-2022/23.

«Я просто хочу быть на поле. Это был самый тяжелый сезон в моей карьере. Это было тяжело, но мы боролись за титул, и я понимаю, что менеджер не будет менять состав, если мы побеждаем.

Я просто старался сохранять позитивный настрой и тренироваться так хорошо, как мог. Другие игроки и тренер помогали мне чувствовать связь с командой. Но это был тяжелый сезон. Не буду лгать» , – цитирует Смит-Роу The Times.

В прошедшем сезоне 22-летний полузащитник провел 15 матчей за «канониров» во всех турнирах, отличившись двумя голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.