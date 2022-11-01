Полузащитник «Арсенала» Виейра считает, что похож на Месси

Полузащитник «Арсенала» Фабиу Виейра признался, что восхищается соотечественником Криштиану Роналду, выступающим за «Манчестер Юнайтед», и нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси.

«Два самых больших человека, оказавших на меня влияние, — это Криштиану Роналду и Лионель Месси. Роналду не потому, что он португалец, но он тот, кто действительно вдохновляет других своим отношением к делу. То, что ему пришлось покинуть свою семью, свою зону комфорта, чтобы подписать контракт со «Спортингом» и построить карьеру, вдохновляет всех. Месси мне нравится, потому что его стиль игры напоминает мой собственный. Я похож на Месси и ценю то, как он играет», — приводит HITC слова 22-летнего полузащитника.

Виейра стал игроком «Арсенала» в 2022 году. В текущем сезоне он провел 7 матчей в АПЛ, в которых забил один гол.