Полузащитник «Арсенала» Виейра считает, что похож на Месси

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Полузащитник «Арсенала» Фабиу Виейра признался, что восхищается соотечественником Криштиану Роналду, выступающим за «Манчестер Юнайтед», и нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси.
«Два самых больших человека, оказавших на меня влияние, — это Криштиану Роналду и Лионель Месси. Роналду не потому, что он португалец, но он тот, кто действительно вдохновляет других своим отношением к делу. То, что ему пришлось покинуть свою семью, свою зону комфорта, чтобы подписать контракт со «Спортингом» и построить карьеру, вдохновляет всех. Месси мне нравится, потому что его стиль игры напоминает мой собственный. Я похож на Месси и ценю то, как он играет», — приводит HITC слова 22-летнего полузащитника.
Виейра стал игроком «Арсенала» в 2022 году. В текущем сезоне он провел 7 матчей в АПЛ, в которых забил один гол.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования