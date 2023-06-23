Полузащитник «Аякса» Тимбер согласен на переход в «Арсенал»

Полузащитник «Аякса» Юрриен Тимбер заинтересован в переходе в «Арсенал», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 22-летний нидерландец считает подходящим для себя лондонский клуб и видит перспективы для роста в выступлениях за эту команду.

Ранее сообщалось, что «канониры» предложили за футболиста 35 миллионов евро. Ожидается, что клубы войдут в активную стадию переговоров в ближайшие дни.

Тимбер — воспитанник «Аякса». В сезоне-2022/23 игрок забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 47 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 42 миллиона евро.