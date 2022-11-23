«Астон Вилла» хочет купить полузащитника Кессье у «Барселоны»

23 ноября, 01:06
Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье попал в сферу интересов «Астон Виллы», сообщает Sport.es.
Инициатором приглашения игрока выступает главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери.
Английский клуб готов заплатить за игрока 14 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на 25-летнего ивуарийца также претендует «Фулхэм».
В этом сезоне Кессье сыграл в 13 матчах во всех турнирах и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
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Основные источники исследования