«Астон Вилла» хочет купить полузащитника Кессье у «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье попал в сферу интересов «Астон Виллы», сообщает Sport.es.

Инициатором приглашения игрока выступает главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери.

Английский клуб готов заплатить за игрока 14 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на 25-летнего ивуарийца также претендует «Фулхэм».

В этом сезоне Кессье сыграл в 13 матчах во всех турнирах и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.