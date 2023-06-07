Полузащитник «Брайтона» Макаллистер должен сегодня подписать контракт с «Ливерпулем»

Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер в ближайшее время должен стать футболистом «Ливерпуля», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 24-летний аргентинец успешно прошел медосмотр и должен будет подписать контракт с мерсисайдцами в среду, 7 июня.

Ожидается, что соглашение футболиста с новым клубом будет действовать до конца июня 2028 года.

В сезоне-2022/23 Макаллистер забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи в 40 матчах за «Брайтон». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 42 миллиона евро.