1 октября, 20:31
Полузащитник «Челси» Конор Галлахер поделился эмоциями от первого забитого мяча в текущем чемпионате Англии. Игрок отметился голом в матче против «Кристал Пэлас» (2:1).
«Это был особенный момент — забить на последней минуте было предначертано звездами. К сожалению, это случилось с «Пэлас», но я горел желанием забить свой первый гол», — приводит слова Галлахера Eurosport.
Контракт 22-летнего англичанина с «синими» рассчитан до 2025 года. Прошлый сезон полузащитник провел на правах аренды за «Кристал Пэлас».
«Челси» набрал 13 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ.
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