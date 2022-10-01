Галлахер — о первом забитом мяче в сезоне: «Забить на последней минуте было предначертано звездами»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер поделился эмоциями от первого забитого мяча в текущем чемпионате Англии. Игрок отметился голом в матче против «Кристал Пэлас» (2:1).

«Это был особенный момент — забить на последней минуте было предначертано звездами. К сожалению, это случилось с «Пэлас», но я горел желанием забить свой первый гол», — приводит слова Галлахера Eurosport.

Контракт 22-летнего англичанина с «синими» рассчитан до 2025 года. Прошлый сезон полузащитник провел на правах аренды за «Кристал Пэлас».

«Челси» набрал 13 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ.