0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 14:18

Хаверц — о критике Поттера: «Сотни тренеров в Англии думают, что все знают лучше него»

Telegram Дзен

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц прокомментировал критику в адрес главного тренера лондонцев Грэма Поттера.

«У нас в Англии есть сотни тренеров, которые думают, что все знают лучше него. Но он очень помогает всем нам, включая меня. Мы на 100 процентов поддерживаем его», — цитирует Хаверца The Guardian.

47-летний специалист возглавил «Челси» в сентябре прошлого года. С того момента «синие» провели под его руководством 28 матчей, одержали 11 побед, 7 раз сыграли вничью и уступили в 10 встречах.

В среду, 8 марта «Челси» прошел дортмундскую «Боруссию» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1; 2:0).

Футбол
ФК Челси
Грэм Поттер
Кай Хаверц
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Волейболистка Лазарева шокирована западными нравами: она получила выговор за огурец на столе
Головин и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России, Дзюбы нет в списке
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекс. Такси» и Uber
ВС Украины не сбили ни одной ракеты «Кинжал»
Рогов сообщил о полном прекращении подачи электричества на ЗАЭС со стороны Украины
В Кремле заявили о вопросах России к реализации зерновой сделки
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Тоттенхэма» Конте признал, что может быть уволен до завершения сезона

Фернандес — об игре за «Челси»: «Люди скандируют мое имя и это что-то невообразимое»