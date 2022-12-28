Хаверц: «Если мы будем действовать так, как в матче против «Борнмута», то создадим командам проблемы»

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц прокомментировал победу команды над «Борнмутом» в матче 17-го тура АПЛ (2:0).

«Я рад, что забил, но главное было одержать победу. Победа и голы, надеюсь, придадут нам уверенности в будущем. Мы проиграли три матча перед перерывом на чемпионат мира, поэтому было важно, чтобы мы отыграли победу в первом матче, так что мы очень рады этому. Нам нужно продолжать побеждать, и предстоящий период будет иметь для нас решающее значение. Мы собираемся сделать все возможное в следующих играх, чтобы показать хороший результат. Если мы будем действовать так, как в матче против «Борнмута», особенно во втором тайме, то создадим командам проблемы», — приводит Independent слова Хаверца.

На данный момент «Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 24 очка.