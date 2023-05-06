Галлахер: «Челси» не был хорош в последнее время, так что победа над «Борнмутом» была важна»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер прокомментировал победу «Борнмутом» (3:1) в матче 35-го тура АПЛ. Он забил гол.

«Чувствуем себя отлично, мы просто хотели сегодня добиться успеха. Мы не были достаточно хороши в последнее время, так что это была важная игра для нас. Надеюсь, мы сможем двигаться дальше и черпать из этого уверенность. Мы чувствовали себя намного лучше, все выглядели увереннее, и мы контролировали игру. Это было хорошее командное выступление, и нам просто нужно продолжать в том же духе.

Главное послание тренера заключалось в том, что нам нужно быть более решительными и более безжалостными в финальной трети. Так что забить три гола сегодня — это здорово и показывает, что-то, над чем мы работали, работает», — приводит слова Галлахера ВВС.

«Челси» прервал серию из семи матчей без побед в чемпионате. Команда Фрэнка Лэмпарда набрала 42 очка и поднялась на 11-е место в турнирной таблице.