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6 сентября, 10:02

Ковачич об Обамеянге: «Он качественный бомбардир, которого нам не хватало»

Мария Гусева

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич поделился мнением о переходе нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

«Могу сказать, что Обамеянг будет серьезным дополнением нашей команды. Он качественный бомбардир, которого нам не хватало. В последние годы в «Челси» не было форварда, забивающего по 20-25 мячей. А он нужен, чтобы выигрывать. Так что, мы рады, что он пришёл. Обамеянг — бомбардир, который уже проявил себя. Я надеюсь, что он покажет хорошие результаты в «Челси», — цитирует Four-Four-Two Ковачича.

C 2018 года нападающий выступал за «Арсенал», из которого в январе 2022 года перешел в «Баселону». 2 сентября «Челси» официально объявил о трансфере Обамеянга из каталонского клуба. Синие заплатили за 33-летнего габонца 12 миллионов евро.

Матео Ковачич
Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
ФК Челси
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