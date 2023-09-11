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Сегодня, 15:48

Полузащитник «Челси» Лавиа может пропустить полтора месяца из-за травмы голеностопа

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Новичок «Челси», полузащитник Ромео Лавиа может выбыть на длительный срок из-за травмы связок голеностопа, полученной на тренировке, сообщает Daily Mail.

По данным источника, после обследования выяснилось, что 19-летний бельгиец может пропустить как минимум полтора месяца.

Лавиа перешел в «Челси» из «Саутгемптона» в августе 2023 года за 62,1 миллиона евро. Футболист еще ни разу не сыграл за лондонскую команду в официальных матчах.

Футбол
ФК Саутгемптон
ФК Челси
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 - : -
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 - : -
16.09 17:00
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 - : -
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 - : -
16.09 19:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
17.09 16:00
Борнмут – Челси
 - : -
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