Полузащитник «Челси» Лавиа может пропустить полтора месяца из-за травмы голеностопа

Новичок «Челси», полузащитник Ромео Лавиа может выбыть на длительный срок из-за травмы связок голеностопа, полученной на тренировке, сообщает Daily Mail.

По данным источника, после обследования выяснилось, что 19-летний бельгиец может пропустить как минимум полтора месяца.

Лавиа перешел в «Челси» из «Саутгемптона» в августе 2023 года за 62,1 миллиона евро. Футболист еще ни разу не сыграл за лондонскую команду в официальных матчах.