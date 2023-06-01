The Telegraph: Мэйсон Маунт согласовал с «Манчестер Юнайтед» условия личного контракта

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт согласовал с «Манчестер Юнайтед» условия личного контракта, сообщает The Telegraph.

По данным СМИ, руководство манкунианцев уверено, что сможет оформить переход 24-летнего англичанина.

Ранее журналист The Guardian Джейкоб Стейнберг сообщал, что хавбек хочет покинуть «Челси», несмотря на приход в клуб Маурисио Почеттино. Контракт игрока с «синими» истекает летом 2024 года.

Маунт — воспитанник «Челси». В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 65 миллионов евро.