Источник: проблемы Мудрика с допинг-пробой вызваны веществом из пищевой добавки

Допинг
Сегодня, 13:25
Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик временно отстранен от футбола после того, как сдал положительный допинг-тест, сообщает Daily Mail.
23-летний игрок пропустил пять последних матчей команды и не выходил на поле с 28 ноября. Главный тренер «Челси» Энцо Мареска объяснял отсутствие украинца болезнью. Однако, по данным источника, Мудрик был недоступен из-за подозрения на неблагоприятный результат допинг-теста.
Сообщается, что в отношении «Челси» начато расследование. Предполагается, что проблемы футболиста с допинг-пробой вызваны веществом из пищевой добавки. Известно, что в августе Мудрик прошел тест, который оказался чистым, и настаивает, что с тех пор его образ жизни не изменился.
По информации Daily Mail, попадание запрещенного вещества в организм могло произойти за пределами Англии, так как оно недоступно на территории страны. Мудрик все еще ждет результатов пробы «Б» и того, подтвердит ли она результаты пробы «А».
Telegram-канал ТаТоТаке сообщает, что у полузащитника в пробе нашли мельдоний (милдронат).
17 декабря стало известно о положительном допинг-тесте Мудрика. Футболисту грозит четырехлетняя дисквалификация.