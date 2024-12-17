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Допинг

Сегодня, 13:25

Источник: проблемы Мудрика с допинг-пробой вызваны веществом из пищевой добавки

Ана Горшкова
Корреспондент
Михаил Мудрик.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик временно отстранен от футбола после того, как сдал положительный допинг-тест, сообщает Daily Mail.

23-летний игрок пропустил пять последних матчей команды и не выходил на поле с 28 ноября. Главный тренер «Челси» Энцо Мареска объяснял отсутствие украинца болезнью. Однако, по данным источника, Мудрик был недоступен из-за подозрения на неблагоприятный результат допинг-теста.

Сообщается, что в отношении «Челси» начато расследование. Предполагается, что проблемы футболиста с допинг-пробой вызваны веществом из пищевой добавки. Известно, что в августе Мудрик прошел тест, который оказался чистым, и настаивает, что с тех пор его образ жизни не изменился.

По информации Daily Mail, попадание запрещенного вещества в организм могло произойти за пределами Англии, так как оно недоступно на территории страны. Мудрик все еще ждет результатов пробы «Б» и того, подтвердит ли она результаты пробы «А».

Telegram-канал ТаТоТаке сообщает, что у полузащитника в пробе нашли мельдоний (милдронат).

17 декабря стало известно о положительном допинг-тесте Мудрика. Футболисту грозит четырехлетняя дисквалификация.

Источник: Daily Mail
ФК Челси
Михаил Мудрик
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