Мудрик выразил надежду скоро вернуться на поле после проваленного допинг-теста

Полузащитник «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик подтвердил, что сдал положительный тест на допинг.

О положительном допинг-тесте 23-летнего футболиста стало известно 17 декабря. В его допинг-пробе «А» было найдено запрещенное вещество. В ближайшие дни ожидается вскрытие пробы «B». Если вторая проба окажется положительной, то футболисту грозит четырехлетняя дисквалификация.

«Я могу подтвердить, что меня уведомили о том, что допинг-проба, которую я предоставил FA (Футбольная ассоциация Англии — прим.), содержала запрещенное вещество.

Это стало для меня настоящим шоком, поскольку я никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ и не нарушал никаких правил. Я тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы выяснить, как это могло произойти.

Я знаю, что не сделал ничего плохого, и по-прежнему надеюсь, что скоро вернусь на поле. Сейчас я не могу сказать больше из-за конфиденциальности процесса, но я сделаю это, как только смогу», — написал Мудрик в соцсетях.

Мудрик выступает за «Челси» с января 2023 года. В текущем сезоне полузащитник провел 15 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.