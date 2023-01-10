Сегодня, 13:28
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян в разговоре с корреспондентом «СЭ» пошутил об интересе «Челси» к форварду «Атлетико» Жоау Феликсу.
Сергей Паршивлюк: «Ощущение, что «Челси» Феликса берет за 111 млн».
Захарян: Какие 111? Там аренда. Мы уже с ним [Феликсом] все обговорили — он слева, я в центре (смеется).
— Следишь за трансферной политикой «Челси»?
— Уже все обсудили, решили вопросы (улыбается).
— На тебя уже не давят постоянные новости о «Челси»?
— Не давят. Я сам каждый день читаю новости в соцсетях. Уже нормально к этому отношусь.
Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что «Челси» в ближайшее время официально заключит сделку по аренде нападающего «Атлетико» Жоау Феликса.