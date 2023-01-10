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Захарян пошутил об аренде Феликса в «Челси»: «Мы с ним все обговорили — он слева, я в центре»

Захарян пошутил об интересе «Челси» к форварду «Атлетико» Феликсу
Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян в разговоре с корреспондентом «СЭ» пошутил об интересе «Челси» к форварду «Атлетико» Жоау Феликсу.

Сергей Паршивлюк: «Ощущение, что «Челси» Феликса берет за 111 млн».

Захарян: Какие 111? Там аренда. Мы уже с ним [Феликсом] все обговорили — он слева, я в центре (смеется).

— Следишь за трансферной политикой «Челси»?

— Уже все обсудили, решили вопросы (улыбается).

— На тебя уже не давят постоянные новости о «Челси»?

— Не давят. Я сам каждый день читаю новости в соцсетях. Уже нормально к этому отношусь.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что «Челси» в ближайшее время официально заключит сделку по аренде нападающего «Атлетико» Жоау Феликса.

Арсен Захарян
Жоау Феликс
ФК Челси
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