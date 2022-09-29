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29 сентября, 10:15

Игрок «Эвертона» Гордон — о сорвавшемся переходе в «Челси» за 60 миллионов фунтов: «Считаю, никто в мире не стоит таких денег»

Полузащитник «Эвертона» Гордон рассказал о срыве своего трансфера в «Челси» за 60 миллионов фунтов
Иван Торопцев
Корреспондент
Энтони Гордон.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Эвертона» Энтони Гордон рассказал о своем сорвавшемся трансфере в «Челси» за 60 миллионов фунтов.

Футболист мог перейти в лондонский клуб минувшим летом.

«Таков сегодняшний футбол — абсолютное сумасшествие. Если честно, я считаю, что ни один игрок не стоит таких денег. Просто сейчас так устроено. Я не очень фокусировался на этом, потому что могу контролировать только то, за что отвечаю сам.
Когда говорят, что ты стоишь 60 миллионов фунтов, думаю, есть только один вариант — оставаться скромным. Нужно сосредоточиваться только на ближайших днях, не заглядывать в будущее слишком сильно. Если ты хорош, то вокруг тебя всегда будут возникать слухи. «Эвертон» — очень хорошая команда, я не могу сказать, что расстроен из-за срыва переговоров. Я никогда не хотел уйти из «Эвертона», хочу остаться в нынешнем клубе», — приводит Sky Sports слова Гордона.

21-летний Гордон — воспитанник «Эвертона». В нынешнем сезоне он забил 2 гола в 7 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 36 миллионов фунтов.

Футбол
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