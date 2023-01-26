Полузащитник «Эвертона» Онана отверг предложение «Челси»

Полузащитник «Эвертона» Амаду Онана отверг предложение со стороны «Челси», сообщает издание The Sun.

По данным источника, лондонский клуб хотел начать первичные переговоры с футболистом, но тот сразу же отверг любой диалог. 21-летний игрок сообщил лондонцам, что хочет в ближайшие месяцы сосредоточиться на игре за «Эвертон».

При этом на полузащитника также претендует «Арсенал».

Онана перешел в «Эвертон» летом 2022 года из «Лилля» за 35 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «ирисок» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.