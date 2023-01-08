Полузащитник «Эвертона» пропустит несколько недель из-за травмы

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард сообщил, что полузащитник команды Алекс Ивоби получил травму в матче 3-го раунда Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед», информирует BBC.

Игроку диагностировали повреждение связок голеностопного сустава. На восстановление ему понадобится около трех недель.

В текущем сезоне 26-летний хавбек сыграл 21 матч во всех турнирах, записав на свой счет 1 гол и 6 результативных передач.

Ивоби перешел в «Эвертон» из «Арсенала» в августе 2019 года, нынешний контракт нигерийца действует до конца июня 2024 года.