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Сегодня, 09:30

Полузащитник Гимарайнш продлил контракт с «Ньюкаслом» до 2028 года

Руслан Минаев
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Полузащитник «Ньюкасла» Бруну Гимарайнш продлил контракт с клубом до лета 2028 года, сообщает пресс-служба «сорок».

Инсайдер Фабрицио Романо утверждал, что в новом соглашении прописан пункт об отступных в размере 100 миллионов фунтов стерлингов.

Гимарайнш выступает за «Ньюкасл» с февраля 2022 года. В текущем сезоне футболист провел 10 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро. Его прежний контракт с английским клубом был рассчитан до лета 2026 года.

ФК Ньюкасл Юнайтед
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