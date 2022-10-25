Полузащитник Каллум Хадсон-Одои был разочарован своим положением в «Челси» в прошлом сезоне

Полузащитник Каллум Хадсон-Одои признался, что был разочарован своим положением в «Челси» в прошлом сезоне.

«Были времена, когда все было хорошо, и ты наслаждался каждым моментом, Но были и времена, когда ты думал: «Что я сделал не так? Почему я не играю?»

Ты сидишь на скамейке или даже не попадаешь в заявку, думая: «Что я такого натворил? Разве я заслуживаю этого?»

Я хорошо тренировался каждый день, старался изо всех сил в каждом матче, но затем мне не доверяли», — цитирует Хадсон-Одои BBC.

Летом англичанин перешел в немецкий «Байер» на правах аренды. Главный тренер «Челси» Грэм Поттер готов отозвать полузащитника из аренды в январе.