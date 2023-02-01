Полузащитник Кайседо возобновил тренировки с «Брайтоном»

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Полузащитник Мойсес Кайседо возобновил тренировки с «Брайтоном», сообщает BBC.
В январе «Брайтон» получил минимум три предложения насчет Кайседо: 55 миллионов фунтов стерлингов от «Челси», а также 60 и 70 миллионов фунтов от «Арсенала».
После последнего из них полузащитник выпустил официальное заявление, публично попросив «чаек» отпустить его клуба.
Вместо того, чтобы пойти на уступки в переговорах с заинтересованными клубами и удовлетворить желание Кайседо, «Брайтон» отправил 21-летнего эквадорца отдыхать, пока не закроется трансферное окно.
1 февраля, на следующий день после трансферного дедлайна, Мойсес вернулся на базу «Брайтона» и провел тренировку с командой.
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Основные источники исследования