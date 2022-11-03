Де Брейне поучаствовал в 40 голах в 41 матче за «Манчестер Сити» в 2022 году — больше всех среди игроков АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне отметился результативной передачей в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Севильи» (3:1). Таким образом, хавбек поучаствовал в 40 голах в 41 матче «горожан» в 2022 году. На счету бельгийца 16 голов и 24 результативных передачи. Он лидирует по этому показателю среди игроков АПЛ. В топ-5 расположились: Харри Кейн («Тоттенхэм») — 38, Мохамед Салах («Ливерпуль») — 32, Сон Хын Мин («Тоттенхэм») — 27 и Джемс Мэддисон («Лестер») — 25.