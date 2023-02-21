Полузащитник «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа заинтересован в переходе в «Аль-Наср»

Нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа заинтересован в том, чтобы присоединиться к «Аль-Насру» в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Evening Standard, 30-летний футболист получил предложение от «Аль-Насра», и он был бы не против присоединиться к Криштиану Роналду. Саудовские клубы «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад» также проявили интерес к Заа, который последние восемь лет своей карьеры провел в «Кристал Пэлас».

Также отмечается, что «Милан» заинтересован в подписании ивуарийского футболиста. Однако Заа предпочитает переезд в Азию, где он сможет зарекомендовать себя как еще один звездный игрок после Роналду.

В текущем сезоне форвард сыграл за «Кристал Пэлас» 20 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативных передачи. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.