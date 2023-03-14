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Сегодня, 17:54

Полузащитник Лаллана продлил соглашение с «Брайтоном»

Виктория Кравченко
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Полузащитник Адам Лаллана продлил соглашение с «Брайтоном», сообщается на официальном сайте клуба. Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года.

В составе «Брайтона» футболист играет с лета 2020 года, бесплатно перейдя из «Ливерпуля». В этом сезоне 34-летний игрок участоввал в 18 матчах в составе команды во всех турнирах, отметившись тремя голами и одной голевой передачей. Его трансферная стоимость 1,5 миллиона евро.

«Брайтон» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги сезона-2022/2023.

Адам Лаллана
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