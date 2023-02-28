Полузащитник «Лестера» Тилеманс выбыл до апреля из-за травмы

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс пропустит от 4 до 6 недель из-за травмы, сообщает HLN Sport.

По данным источника, 25-летний бельгиец получил повреждение связок голеностопного сустава. Его возвращение ожидается в начале или середине апреля.

Тилеманс выступает за «Лестер» с 2019 года. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Тилеманс провел за «Лестер» 29 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.