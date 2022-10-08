Полузащитник «Ливерпуля» Артур Мело выбыл на длительное время из-за травмы

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Полузащитник «Ливерпуля» Артур Мело в ближайшее время перенесет операцию. Он выбыл до конца календарного года, сообщает, BBC.
Мело перешел в английскую команду из «Ювентуса» на правах аренды.
Ранее сообщалось, что мерсисайдцы недовольны бразильцем, но не станут прерывать его аренду.
Артур Мело нанял физиотерапевта, тренера по фитнесу и диетолога, чтобы впечатлить главного тренера «красных» Клоппа. С момента перехода в «Ливерпуль» Мело принял участие в 3 матчах, проведя на поле в общей сложности 166 минут.
За аренду английский клуб заплатит туринцам 4,5 миллиона евро.