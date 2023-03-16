Полузащитник «Ливерпуля» Байчетич из-за травмы пропустит остаток сезона

Полузащитник «Ливерпуля» Стефан Байчетич объявил, что больше не сыграет в текущем сезоне.

«К сожалению, я получил травму, которая не даст мне выйти на поле до конца сезона. Очень грустно прощаться с этим замечательным для меня сезоном, но я понимаю, что это часть футбола. Это сделает меня сильнее физически и психологически», — написал Байчетич в соцсетях.

18-летний испанец дебютировал за мерсисайдцев в этом сезоне. В феврале он стал самым молодым игроком в истории «Ливерпуля», вышедшем в стартовом составе на матч Лиги чемпионов. Всего на счету Байчетича 26 матчей во всех турнирах, один гол и одна результативная передача.