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Сегодня, 14:05

Полузащитник «Ливерпуля» Байчетич из-за травмы пропустит остаток сезона

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Полузащитник «Ливерпуля» Стефан Байчетич объявил, что больше не сыграет в текущем сезоне.

«К сожалению, я получил травму, которая не даст мне выйти на поле до конца сезона. Очень грустно прощаться с этим замечательным для меня сезоном, но я понимаю, что это часть футбола. Это сделает меня сильнее физически и психологически», — написал Байчетич в соцсетях.

18-летний испанец дебютировал за мерсисайдцев в этом сезоне. В феврале он стал самым молодым игроком в истории «Ливерпуля», вышедшем в стартовом составе на матч Лиги чемпионов. Всего на счету Байчетича 26 матчей во всех турнирах, один гол и одна результативная передача.

Футбол
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