Полузащитник «Ливерпуля» Джонс — о дубле в ворота «Лестера»: «Один из лучших вечеров в моей жизни»

Полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс прокомментировал победу над «Лестером» (3:0) в матче 36-го тура АПЛ.

22-летний англичанин сделал дубль в ворота «лис».

«Это точно был один из лучших вечеров в моей жизни. Мы очень много владели мячом, я забил два гола, мы набрали три очка. Нужно продолжать в том же духе. Я пропустил много времени из-за проблем со здоровьем, было очень тяжело, но теперь я снова в команде, забиваю и помогаю клубу», — сказал Джонс в интервью Sky Sports.

В сезоне-2022/23 Джонс забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.