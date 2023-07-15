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Фабиньо не полетит с «Ливерпулем» на сборы — бразилец согласовал 3-летний контракт с «Аль-Иттихадом»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо не полетит с командой на сбор в Германию, сообщает The Athletic.

По данным источника, 29-летний бразилец близок к переходу в «Аль-Иттихад», который предложил мерсисайдцам 40 миллионов фунтов стерлингов. Как отмечается Foot Mercato, с самим игроком саудовский клуб согласовал трехлетний контракт.

В прошлом сезоне Фабиньо провел за «Ливерпуль» 49 матчей и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом истекает летом 2026 года.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Фабио Энрике Таварес (Фабиньо)
ФК Аль-Иттихад
ФК Ливерпуль
0
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